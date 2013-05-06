В США придумали "умное оружие", которое подчиняется только хозяину

В США, компания Safe Gun Techmology разрабатывает "умное" оружие, которое можно запрограммировать на "подчинение" лишь хозяину. Распознавать владельца такая винтовка будет по отпечаткам пальцев. Даже если она попадет в руки психически неуравновешенного человека, причинить вред окружающим он не сможет.

Интеллектуальный предохранитель использует размещенный на рукоятке инфракрасный сканер отпечатков пальцев и может устанавливаться на различные существующие модели огнестрельного оружия. В среднем для авторизации владельца системе требуется треть секунды. В случае, если пользователь отсутствует во встроенной базе данных, предохранитель заблокирует стрельбу. В памяти устройства можно хранить до 20 000 примеров отпечатков, что позволит авторизовать для использования оружия целые армейские подразделения, пишет ZN.UA

Пока, впрочем, разработка системы проходит с большим трудом. Инвесторы не слишком заинтересованы во вложении денег в военный прототип, так что разработчикам приходится существовать на частные средства.

Сооснователь компании Чарли Миллер отмечает, что использование технологии позволило бы предотвратить убийство 26 человек Адамом Ланзой, произошедшее в штате Коннектикут в декабре: "Остановить убийцу не было возможности, так как наша технология еще не появилась на рынке. Если бы мисс Ланца (мать убийцы, чьим оружием воспользовался Ланза- ред.) установила нашу технологию на свое оружие, ничего бы не произошло".

По его словам, несмотря на сложности с финансированием, компания намеревается начать производство своих предохранителей в течение ближайших месяцев. "Даже если Америка вдруг прекратит производство оружия, мы имеем на руках около 300 миллионов единиц. Наша технология позволит сделать их более безопасными", - сказал он.