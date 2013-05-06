Скандал в британских больницах: медики десятилетиями хранили органы, тайно взятые у пациентов

В Великобритании ведущие больницы, подведомственные британской государственной службе здравоохранения, оказались замешаны в скандале с человеческими органами.

Журналисты выяснили, что сотни жизненно важных органов погибших людей хранились в медицинских учреждениях годами. И все это – без разрешения родственников покойных пациентов, пишут Вести.ру со ссылкой на таблоид Sun.

Родным вообще ничего не говорили по поводу изъятия органов (в том числе, и у детей). Все это хранилось в тайне в течение 20 лет. И только сейчас сотрудники крупнейших лондонских больниц Guy's и St Thomas' связываются с семьями по всей стране и сообщают им шокирующие известия. Искать родственников тех пациентов, у кого были изъяты внутренние органы, помогает и полиция.

Сообщается, что медики изымали органы для исследований в департаменте судебно-медицинской экспертизы при Королевском колледже в Лондоне. Но в 2000 году департамент закрыли, а органы передали на хранение в госпитали Guy's и St Thomas'. Там про них просто забыли. А родственникам пациентов об этом ничего не сказали.

О "бесхозных" органах стало известно лишь после того, как руководство больниц провело проверку, в ходе которой обнаружились почти 500 органов и частей тела, принадлежавших погибшим пациентам. Некоторые из них хранились с 1992 года.

Как сообщает полиция, только в долине Темзы (округ Thames Valley) уже найдены 47 семей, у чьих родных были изъяты органы. За последние недели возмущенные таким положением дел родственники не раз встречались с полицией и представителями клиник.

Сын одной из пациенток, Даррен Джонсон, рассказал, что мозг его погибшей матери оказался среди тех самых "забытых" органов. "Они обесчестили мертвых людей", – считает мужчина.

Мать Даррена, Линда Дороба, умерла в возрасте 45 лет от кровоизлияния в мозг. Это произошло на Роджество в 1996 году. О том, что у его погибшей матери изъяли мозг, Даррен не знал – пока ему не вернули орган. В итоге мужчине пришлось отдельно кремировать мозг своей матери – спусти почти 17 лет после ее гибели. Теперь Даррен рассчитывает добиться компенсации через суд совместно с другими потерпевшими.

43-летний британец отметил, что он до сих пор понятия не имеет, зачем у его погибшей матери изъяли мозг. По его словам, гибель женщины не вызывала никаких подозрений и полицейские подтвердили это в тот же день, когда она умерла.

"Я никогда не прощу этого властям, – заявил он. – Мне сообщили о 85 подобных случаях, которые сейчас расследуются. И с каждым днем становится известно о новых. Говорят, полицейские расследуют подобные вещи и в других больницах по всей стране". Пока что от полицейских и от руководства клиники Даррен получил лишь извинения.