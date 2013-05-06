Суд по делу о крушении теплохода "Булгария" отложили до 27 мая

6 мая 2013, 13:33

В суде присутствовали все пятеро обвиняемых.

Сегодня, 6 мая, Московский районный суд Казани объявил перерыв до 27 мая в начавшемся процессе о крушении теплохода "Булгария" на Волге в июле 2011 года.

Таким образом, судья Сергей Якунин удовлетворил ходатайства двух из пяти подсудимых - Ирека Тимергазеева и Владислава Семенова, попросивших дополнительное время для ознакомления с материалами дела, передает "Интерфакс".  

Суд проходит в выездном режиме - в концертном зале Дворца культуры "Юность": такое решение было принято в связи с большим количеством потерпевших и свидетелей.

На заседание прибыло около 100 потерпевших из Казани, районов и городов Татарстана, а также из других регионов РФ. В зале присутствовали все пятеро обвиняемых: директор ООО "АргоРечТур" Светлана Инякина, старший эксперт Пермского участка Камского филиала Росречрегистра Яков Ивашов, начальник Казанского линейного отдела Волжского управления Госморречнадзора Ространснадзора Ирек Тимергазеев, бывший главный инспектор этого же отдела Владислав Семенов и первый помощник капитана "Булгарии" Рамиль Хаметов. Первые четверо находятся под стражей, Хаметов - под подпиской о невыезде.

Обвиняемым предъявлены обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ - Инякина, Ивашов), нарушении правил безопасности эксплуатации водного транспорта (ст.263 УК РФ - Инякина, Хаметов), нарушении правил охраны труда (ст.143 УК РФ - Инякина) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст.285 УК РФ - Ивашов, Семенов, Тимергазеев).

Процесс по делу "Булгарии" начался 25 февраля в Камско-Устьинском районе Татарстана (по месту трагедии – ред.), но по ходатайству сторон был перенесен в Казань для удобства посещения заседаний всеми участниками.

Как сообщалось, пассажирский двухпалубный теплоход "Булгария" затонул 10 июля 2011 года на Куйбышевском водохранилище на глубине 18 метров в 3-х км от берега в районе поселка Сюкеево Камско-Устьинского района Татарстана. На борту находился 201 человек, спасти удалось 79. Погибли 122 человека, в том числе 28 детей.

По версии следствия, причиной затопления "Булгарии" стала совокупность факторов: негодность судна к плаванию как по своему техническому состоянию, так и по уровню подготовки его экипажа; несоблюдение требований и правил безопасности судоходства, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по занимаемым должностям судовладельцем, командным составом экипажа, должностными лицами контролирующих органов и учреждений как при подготовке судна к плаванию, так и при его эксплуатации в навигацию 2011 года.

По делу проходит более 200 потерпевших, 150 свидетелей. Уголовное преследование в отношении капитана Александра Островского и старшего механика "Булгарии" Владимира Подъячева, вина которых квалифицировалась по ст.263 ч.3 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта), в связи с их гибелью и с согласия родственников потерпевших было прекращено. Капитаны двух судов - Юрий Тучин (сухогруз "Арбат") и Александр Егоров (буксир "Дунайский-66"), которые прошли мимо терпящих бедствие с затонувшей "Булгарии", уже осуждены, им назначены штрафы - 130 тысяч и 190 тысяч рублей соответственно.

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