Умер экс-премьер Италии Джулио Андреотти

Сегодня, 6 мая, умер известный итальянский политик, неоднократно возглавлявший правительство Италии Джулио Андреотти.

Экс-премьер скончался в своей римской квартире в возрасте 94 лет. Как сообщили родственники, смерть наступила после полудня, пишет ИТАР-ТАСС.

В последнее время Андреотти, пожизненный сенатор, не принимал участия в общественной деятельности и не голосовал на недавно состоявшихся выборах президента республики. В течение последнего года его дважды госпитализировали в связи с проблемами со здоровьем. В прошлом мае электронная энциклопедия "Википедия" даже "похоронила" политика, который отнесся к этому сообщению с юмором.

Андреотти, родился в Риме 14 января 1919 году. Свою политическую карьеру начал после войны и считался одной из ключевых фигур в истории республики и ведущим деятелем партии Христианских демократов, тесно связанной с Ватиканом. С 1946 года он бессменно являлся членом парламента Италии.

В разные годы Андреотти занимал министерские посты, в том числе в сфере обороны, внутренних дел, а также внешней политики и экономики.

В 1989 году он впервые возглавил Совмин Италии. Последний седьмой премьерский срок Андреотти прошел под знаком борьбы с коррупцией и связями правящих кругов с мафией. Он сам предстал впоследствии в процессе по обвинениям в связях с мафией, на котором защищался самостоятельно и в итоге был оправдан.