В России разбился вертолет Ми-8 с главой МЧС на борту

Сегодня, 6 мая, в Иркутской области, в Приангарье разбился вертолет Ми-8.

Об этом рассказала официальный представитель МЧС России Ирина Россиус, пишет РИА Новости.

Специалисты нашли обломки вертолета, пропавшего в Иркутской области, сообщил источник в силовых структурах.

На борту вертолета находилось девять человек — три члена экипажа, врио руководителя областного главка полковник Станислав Омельянчик, четыре спасателя Байкальского поисково-спасательного отряда, главный специалист одного из отделов ГУМЧС. Об их судьбе пока официально ничего не известно.

"Вертолет обнаружен. Там находились специалисты МЧС, в том числе руководитель главка", — сказал собеседник агентства.



"Ми-8 обнаружен в 7 километрах от населенного Пункта Преображенка с признаками разрушения", — сказала Россиус. О судьбе девяти человек, находившихся на борту, официально пока не сообщается.

Вертолет авиакомпании "Ангара", участвовавший в мониторинге паводков, перевозил большое количество взрывчатки, сообщили в правоохранительных органах региона. Она предназначалась для рыхления льда на северных реках. О судьбе бывших на борту людей пока официально ничего не известно.

По предварительным рассчетам, вертолет должен был находиться в районе населенного пункта Преображенка Катангского района. Связаться с членами экипажа наземным службам пока не удается. На борту пропавшего вертолета находились почти две тонны взрывчатых веществ, сообщил источник в силовых структурах региона.

Ми-8 — многоцелевой вертолет, выпускаемый в пассажирском, транспортном и деловом вариантах. Вертолеты Ми-8 являются наиболее распространенными в мире транспортными вертолетами.

Ранее сообщалось, что названы три основные версии крушения самолета Ан-2 на Урале, пропавшего в июне 2012 года и найденного в минувшее воскресенье.

видео: Вести.ру