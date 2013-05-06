"Белгородский стрелок" по-прежнему отказывается давать показания

Белгородский стрелок, Сергей Помазун, обвиняемый в убийстве 6 человек, разбое и нападении на полицейского, по-прежнему отказывается сотрудничать со следствием.

Об этом сообщил его адвокат Виктор Еремеев, пишет РИА Новости.

"Помазун показал, где спрятал оружие, которое было обнаружено на следующий день после его задержания. Мы съездили на то место. Затем он показал, где находятся патроны — около десятка — их нашли. Но ничего нового следствию он рассказывать не хочет, и мне в том числе. Позиция у него прежняя, говорит, что расскажет все в суде", — сообщил государственный адвокат Еремеев.

По его словам, в общении с ним Помазун рассказывает, что у него жизнь не сложилась, и что он хотел покончить с этим. Адвокат отметил, что Помазун осознает, что его действия были незаконными, что он не имел права лишать жизни других людей. Но при этом подзащитный не высказывает своего отношения к обвинению: его обвиняют в убийстве шести человек, в том числе и из хулиганских побуждений, разбое, нападение на полицейского. На все вопросы следователя и адвоката он отвечает, что расскажет все в суде.

Адвокат также сообщил, что в ближайшее время будут известны результаты психолого-психиатрического исследования. В зависимости от заключения специалистов следствие решит, нужен ли ему дополнительный анализ.

Напомним, 22 апреля в центре Белгорода 31-летний Сергей Помазун открыл огонь в оружейном магазине, убив трех человек, а выйдя на улицу расстрелял еще троих, в том числе двух школьниц. При задержании Помазуна пострадал полицейский. Сейчас Помазун арестован, ему грозит пожизненный срок.