Опубликован список пассажиров и экипажа разбившегося вертолета Ми-8

Опубликован предварительный список членов экипажа и пассажиров вертолета Ми-8, разбившегося в понедельник в Иркутской области.

На борту в качестве пассажиров находились Омельянчик Станислав Александрович, врио начальника ГУ МЧС России по Иркутской области; Степанов Александр Ильич, заместитель руководителя Байкальского ПСО; Кашко Юрий Николаевич, руководитель Северного ПСО АСС Иркутской области; Пеженский Сергей Алексеевич, спасатель-взрывник Северного ПСО; Чекрыгин Игорь Николаевич, главный специалист ОГКУ "Центр ГОЧС"; Арбатский Сергей Михайлович, инструктор десантно-пожарной службы Киренского отделения Иркутской области, пишет РИА Новости.

Экипаж авиакомпании "Ангара" состоял из трех человек: командира судна Маркова Игоря Александровича, пилота-инструктора Жижелева Андрея Викторовича и борт-механика Кулебякина Алексея Васильевича.

По данным источника в силовых структурах региона, разбившийся вертолет лежит на льду водоема, что может осложнить доступ техники к нему.

Около 250 человек ведут поиск или находятся в готовности выдвинуться на место крушения вертолета Ми-8 .

Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании "Ангара", участвовавший в мониторинге паводков, пропал днем, 6 мая, через некоторое время его обломки нашли в нескольких километрах от населенного пункта Преображенка.

На борту вертолета находилось 1,9 тонны взрывчатки, предназначенной для подрыва ледовых заторов на реке Нижняя Тунгуска.