Опубликованы новые подробности крушения вертолета в Иркутской области

6 мая 2013, 16:48

Обнаружены ли тела всех людей, находившихся на борту, не уточняется.

На месте крушения вертолета Ми-8, разбившегося в Иркутской области в понедельник, 6 мая, найдены тела находившихся на борту людей.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет РИА Новости.

Обнаружены ли тела всех людей не уточняется. Как сообщает руководитель пресс-службы МЧС Олег Воронов, в ведомстве информацию об обнаружении тел погибших пока не подтверждают. "Спасатели еще не добрались до места, а с воздуха виден лишь вертолет с признаками разрушения", - заявил он.

"Поисковый вертолет приземлился в двух километрах от места падения. С воздуха в месте крушения обнаружены останки человеческих тел, сами обломки вертолета лежат на льдине", - рассказал собеседник агентства.

В вертолете находились девять человек - три члена экипажа, временно исполняющий обязанности начальника регионального управления МЧС Станислав Омельянчик, главный специалист ГО ЧСиПБ Иркутской области Игорь Черыгин, а также четыре спасателя. 

Вертолет Ми-8 компании Ангара использовался для мониторинга паводковой обстановки. Помимо сотрудников МЧС вертолет перевозил 1,9 тонны взрывчатки (аммонита) для рыхления льда на реках. Поиски машины начались после того, как экипаж не вышел на связь. Вертолет обнаружили в семи километрах от населенного пункта Преображенка Катангского района Иркутской области. 

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Ми-8 был обнаружен в 7 километрах от населенного Пункта Преображенка иркутской области с признаками разрушения.

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Россия жертвы крушение Вертолет область Ми-8 Иркутская
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