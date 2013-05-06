В Германии проходит громкий судебный процесс над неонацистами

Сегодня, 6 мая, в Мюнхене начался судебный процесс по делу ультраправой группировки "Национал-социалистическое подполье", которое уже окрестили самым громким делом о нацизме в послевоенной истории страны.

На скамье подсудимых — участница ультраправой группировки "Национал-социалистическое подполье" Беата Чепе и еще четыре экстремиста. Все их обвиняют в причастности к 10 убийствам, организации двух взрывов в Кельне в 2001 и 2004 годах, а также в нескольких ограблениях банков, передает ИТАР-ТАСС.

Основу группировки составляли три человека — Беата Чепе, Уве Мундлос и Уве Бенхардт. С 2000 по 2007 год они убили на территории ФРГ восемь турок и одного грека, а также женщину-полицейского. На след группировки правоохранители случайно вышли только в 2011 году.

Не желая быть задержанными, Мундлос и Бенхардт застрелились, а Чепе сама явилась в полицию, попытавшись предварительно скрыть важные улики. Идти на сделку со следствием она отказывается, однако полиция уверена в том, что она обеспечивала Мундлосу и Бенхардту легальное прикрытие, снабжала их документами. В случае, если ее вина будет доказана, ей, скорее всего, грозит пожизненное заключение. Другие обвиняемые, проходящие по этому делу, по данным полиции, снабжали НСП оружием и боеприпасами.

На процессе присутствуют около 80 родственников жертв и пострадавшие от рук экстремистов. Суд приобрел международный резонанс: в Мюнхен прибыли пять турецких парламентариев, а также посол этой страны в ФРГ Хусейн Авни Карслиоглу,

Перед зданием ВЗС проходит демонстрация против расизма и правого экстремизма. Одним из основных требований ее участников является раскрытие всех деталей деятельности НСП, а также промахов, допущенных германскими правоохранительными органами в следственном процессе. Так, серьезной критике подвергается Федеральное ведомство по защите Конституции (контрразведка ФРГ, БФФ). В обществе бытует мнение, что многие осведомители БФФ среди ультраправых являются двойными агентами, которые, получая от контрразведки гонорары, пропагандируют неонацистские идеи и вербуют новых членов для экстремистских группировок.

Суд над Чепе и пособниками НСП должен был начаться 17 апреля. Однако из-за скандала, разгоревшегося из-за нехватки мест для иностранных, а именно, как ни странно, для турецких, журналистов в зале судебных заседаний, было принято решение перенести его на 6 мая. Безопасность в ходе процесса обеспечивают около 500 полицейских.

Стоит отметить, что в конце 2012 года норвежский террорист Андерс Брейвик написал Чепе письмо поддержки, в котором он называл ее "дорогой сестрой", "мученицей консервативной революциии" и "героем националистического противостояния", которая "пошла на жертвы, чтобы остановить мультикультурализм и исламизацию Германии". Он предложил женщине использовать судебный процесс против нее как платформу для пропаганды правоэкстремистских взглядов. Послание, впрочем, не было доставлено.

видео:Вести.ру.