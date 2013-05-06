По факту крушения вертолета Ми-8 возбуждено уголовное дело

По факту крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, передает ИТАР-ТАСС.

В надзорном ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 - "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта".

По данным прокуратуры, на место происшествия организован выезд сотрудников транспортной прокуратуры и Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. Предполагается, что произвести осмотр места крушения борта они смогут во вторник, 7 мая.

МЧС России готовит к вылету из Москвы в Иркутскую область для проведения поисково-спасательных работ со спасателями и оперативной группой, сообщил начальник Управления информации МЧС России Олег Воронов.

"В район аварии планируется направить специалистов Отряда "Центроспас" с необходимым оборудованием, психологов и медиков общей численностью примерно в 40 человек, а также оперативную группу", - сказал он. Вылет самолета запланирован с подмосковного аэродрома Раменское.

Однако, как пояснили источники в силовых структурах региона, в настоящее время к месту происшествия направилась "группа спасателей из 10 человек". Она выдвинулась из населенного пункта Преображенка и движется пешком в район падения вертолета. "Им требуется еще около часа, чтобы дойти до места, так как это таежная болотистая местность", - сказал источник. По его словам, вертолет упал на рыхлый лед реки.

Как известно, Ми-8 обнаружили с воздуха в 7 км северо-западнее населенного пункта Преображенка Катангского района Иркутской области.

На его борту находились 9 человек. Их судьба пока еще неизвестна.

фото;видео: Вести.ру.