Кадыров назвал братьев Царнаевых "последними шайтанами" и доволен, что одного из них убили

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что не собирается заступаться за братьев Царнаевых, которые являются подозреваемыми в теракте на бостонском марафоне.

Об этом президент Чечни заявил в Грозном на совещании с участием директоров школ, пишет Интерфакс.

"В блогах мне задают много вопросов по поводу Царнаевых. Спрашивают, почему я не заступаюсь за них. Я держал паузу для того, чтобы выяснить, кто же они такие, чем занимались, какие у них были взгляды и намерения. Сегодня могу со всей ответственностью заявить, что Тамерлан и Джохар самые настоящие шайтаны, самые последние шайтаны. Поэтому я за них не заступаюсь и не намерен ни одного слова сказать в их поддержку", - сказал он.

Как выяснилось, Кадыров доволен тем, что Тамерлана Царнаева убили.

"Тамерлана, слава Богу, уничтожили, Джохар задержан. Иначе они могли бы принести горе в семьи ни в чем не повинных людей", - отметил президент Чечни.

По мнению Кадырова, в терактах в Бостоне больше других виновата мать террористов.

"Хорошо, что они не успели совершить более масштабные теракты. И виновата во всем в первую очередь их мать. Люди, знавшие братьев, говорят, что они были способны на все", - сказал он.

По его словам, к Чечне Царнаевы не имели никакого отношения.

"Родились в Киргизии, подготовку проходили в каких-то странах. Родители одних отправили в США, вот и результат", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Рамзан Кадыров обвинил США во взрыве в Бостоне: "Это не наше воспитание".

При этом он не уточнил, почему именно на спецслужбах лежит вина за случившееся.