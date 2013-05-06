В Москве оппозиция собрала на Болотной площади 8 тысяч человек

В Москве, на Болотной площади в годовщину беспорядков 6 мая проходит митинг в защиту политзаключенных.

Митинг начался с минуты молчания, как и обещали организаторы: сегодня во время возведения сцены погиб рабочий, устанавливавший звуковое оборудование. В этой связи организаторы акции не смогли смонтировать сцену. Они также призвали участников не разворачивать политические лозунги, пишет ИТАР-ТАСС.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Москве, количество участников митинга на Болотной площади выросло до 8 тыс., однако затем начался отток участников, пишет "Интерфакс".

"На пике на Болотной площади находилось порядка 8 тыс. человек, включая примерно 300 представителей СМИ. По состоянию на 20 часов, начался заметный отток присутствовавших на площади граждан", - сказал сотрудник пресс-службы.

Организаторы акции заявляли до 30 тысяч участников. Визуально, вся четная сторона Болотной набережной заполнена людьми. Однако, как сообщает телеканал "Дождь", через час после начала митинга его участники стали активно покидать площадь. Ушла и колонна бронетехники, которая была подтянута к месту проведения акции оппозиции.

Напомним, в результате столкновений с полицией 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве было задержано более 400 человек. По информации полиции, тогда пострадали 29 полицейских, однако власти не предоставили официальной информации о пострадавших участниках акции оппозиции.

фото: видео: Вести.ру; НТВ