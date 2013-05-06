Британский принц Гарри раскрыл главную тайну королевской семьи, поделившись с друзьями новостью о том, что у его старшего брата наследного принца Уильяма и его супруги Кэтрин должен родиться мальчик. Кто-то из близких юноши, в свою очередь, рассказал об этом британским журналистам.

"Гарри рассказал всем друзьям, что у Кейт и Уильяма будет мальчик и в каком он восторге от перспективы, что у него будет маленький племянник", - пишет ИТАР-ТАСС.

Эту информацию якобы подтверждает и кузина Уильяма, принцесса Евгения, по слухам, тоже говорила о мальчике.

Все это может поменять расстановку сил в букмекерских конторах, принимающих ставки на пол будущего ребенка герцога и герцогини Кембриджских. До недавнего времени большинство ставили на девочку (один к трем), против пяти к двум для ставок на мальчика.

Тем временем британские букмекерские конторы, принимающие ставки на пол ребенка герцога и герцогини Кембриджских, до сих пор оценивали как более вероятное появление в семье герцога и герцогини Кембриджских девочки (один к трем против пяти к двум для ставок на мальчика).

Между тем СМИ информируют, что будущие родители уже приобрели коляску, в оформлении которой присутствует голубой цвет.

Официально информация пока не раскрывается: и Уильям, и Кэтрин хранят молчание. По расчетам журналистов, роды должны состояться в середине июля.