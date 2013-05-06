Сирия обстреляла израильские Голанские высоты

По меньшей мере, два сирийских минометных снаряда разорвались на контролируемых Израилем Голанских высотах, не причинив ущерба.

Об этом сообщила представитель Армии обороны Израиля, пишет РИА Новости.

Военные предполагают, что это был не целенаправленный обстрел израильских целей, а случайный перелет снарядов в ходе боев между сирийскими войсками и отрядами оппозиции.

Рядовой для последних месяцев инцидент произошел на фоне резкого обострения ситуации в регионе из-за авиаударов по Сирии, в причастности к которым Дамаск обвинил Израиль.

"Нам известно о двух снарядах, упавших на нашей территории у границы с Сирией. Информации о пострадавших или материальном ущербе нам поступало. Предварительное расследование показало, что обстрел стал результатом внутренней ситуации в Сирии", — сказала собеседница агентства.

Об инциденте, по ее словам, военные уведомили миротворцев ООН, которые обеспечивают на Голанских высотах режим израильско-сирийского разъединения. В прошлом на подобные обстрелы Израиль не раз отвечал огнем на поражение огневых точек сирийской армии.

Напомним, после обстрела пригорода Дамаска Сирия нацелила свои ракеты на Израиль.