Березовского похоронят в Лондоне на этой неделе - источник

Умершего российского олигарха Бориса Березовского должны похоронить в Лондоне на этой неделе - в среду или четверг.

Об этом стало известно из собственных источников в окружении Березовского, пишет ТСН.

По данным источников "1+1" в семье Бориса Березовского, сегодняшние похороны отменили из-за чрезмерного внимания к событию прессы.

Скорей всего, бизнесмен будет похоронен на кладбище Ганнерсбери, где также похоронен близкий друга Березовского Александр Пятигорский.

Кроме того, рядом в этом же районе находится один из крупнейших православных храмов в Лондоне - Собор Успения Пресвятой Богородицы и Святых Царственных Мучеников. Его предстоятель готов отпевать любого православного, кто умер своей смертью.

А пока многочисленная семья Березовского держит время и место захоронения в тайне.

"Похороны - это вещь интимная. Присутствовать там должны только близкие люди. А устраивать из этого телевизионное шоу, мне кажется, недостойно. Ни обществу, ни СМИ мы ничего по этому поводу не должны. Это наше личное дело", - сказал друг умершего Юлий Дубов.

По его словам, завещание, которое лично он видел, занимает 1,5 страницы печатного текста, ибо писать от руки Березовский не любил.

Все, что касается имущества и состояния и расписано в завещании конкретно и однозначно, и не исключено, что последняя воля покойного может стать поводом для многочисленных семейных ссор.

Как сообщалось ранее, из-за ряда обстоятельств местом захоронения Березовского был избран Лондон.

видео: ТСН