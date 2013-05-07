Друга бостонских террористов выпустили из тюрьмы за 100 тысяч

Один из возможных пособников бостонских террористов, братьев Джохара и Тамерлана Царнаевых, американец Робел Филлипос освобожден из-под стражи в США.

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, в качестве залога подозреваемый использовал дом стоимостью 100 тысяч долларов.

Филиппос будет посажен под домашний арест, а также будет находиться под присмотром матери. Ему придется носить электронный браслет.

Напомним, 19-летний американец был арестован 1 мая вместе с двумя студентами из Казахстана - Диязом Кадырбаевым и Азаматом Тажаяковым.

Задержанным предъявлены обвинения в лжесвидетельстве, а также в том, что после взрыва они помогли своему другу Джохару Царнаеву, с которым вместе учились в университете, избавиться от рюкзака со взрывчаткой и ноутбука, на котором, как позже выяснилось, хранились материалы экстремистского содержания.

Отметим, что задержанные признались, что пытались уничтожить улики преступления.

Теракт в Бостоне произошел 15 апреля - в результате двух взрывов на финише Бостонского марафона погибли трое и пострадали более 260 человек.

В совершении теракта обвиняются уроженцы Северного Кавказа, братья Царнаевы. Старший, Тамерлан Царнаев, был убит во время перестрелки с полицией. Младший, Джохар, арестован, ему грозят пожизненное заключение или смертная казнь.

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