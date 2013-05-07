КНДР вывела ракеты из режима боеготовности

В КНДР со стартовой площадки убрали два ракетных комплекса Мусудан.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на власти США, пишет Lenta.ru.

По данным источника, вряд ли ракеты, убранные с площадки на восточном берегу КНДР, переместили на другой космодром. Чиновник, имя и должность которого не разглашаются, заверил, что ракеты выведены из состояния боевой готовности.

В течение нескольких последних недель существовали опасения, что Северная Корея осуществит запуск ракет.

Сеул ранее сообщал, что военные учения должны были пройти на западном побережье у Желтого моря. В южнокорейском правительстве утверждали, что Пхеньян намерен протестировать военную авиацию и артиллерию.

Подвижный ракетный комплекс "Мусудан" с баллистической ракетой средней дальности разработан в Северной Корее. Он был впервые продемонстрирован в октябре 2010 года.

Напомним, министерство обороны Южной Кореи сообщало, что КНДР может провести испытательный пуск баллистической ракеты до конца июля.

В феврале 2013 года Пхеньян провел испытания ядерного оружия, а еще ранее — запуск ракеты со спутником. Эти действия северокорейских властей вызвали резко негативную реакцию США, Южной Кореи и ООН, наложившей на КНДР новые санкции.

Видео:Вести.ру.