Найдены фрагменты разбившегося в Иркутской области Ми-8

В районе места крушения вертолета Ми-8 на севере Иркутской области спасатели обнаружили фрагменты фюзеляжа, шасси и лопастей.

Об этом сообщил и.о. начальника ГУМЧС по Иркутской области Валентин Нелюбин, пишет РИА Новости.

"Обнаружены остатки вертолета, фрагменты фезюляжа, шасси и лопастей. По останкам людей у нас информации нет", — сказал он.

"Быстрому продвижению спасателей мешает труднопроходимая местность. Это тайга. Они будут пытаться добраться до места в том числе рекой", — сказал Нелюбин.

"Согласно поступившей информации, вертолет лежит на льду. Сложно предсказывать, выдержит ли непрочный весенний лед технику и людей", — сообщил источник в силовых структурах региона.

Взрывчатка, которую перевозил вертолет, предназначалась для подрыва ледовых заторов на реке Нижняя Тунгуска.

На место ЧП отправились следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте, возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта", максимальная санкция — семь лет заключения, подозреваемых пока нет.

Как сообщалось, на борту разбившегося вертолета помимо Омельянчика, находились заместитель руководителя Байкальского поисково-спасательного отряда (ПСО) Александр Степанов, руководитель Северного ПСО аварийно-спасательной службы Иркутской области Юрий Кашко, спасатель-взрывник Северного ПСО Сергей Пеженский, главный специалист ОГКУ "Центр ГОЧС" Игорь Чекрыгин и инструктор десантно-пожарной службы Киренского отделения Иркутской области Сергей Арбатский.

Экипаж машины, потерпевшей крушение, состоял из трех человек: командира судна Игоря Маркова, пилота-инструктора Андрея Жижелева и борт-механика Алексея Кулебякина.

фото;видео: Вести.ру.