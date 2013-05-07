В США прохожий спас из сексуального рабства трех девушек, похищенных 10 лет назад

В американском штате Огайо полиция арестовала троих латиноамериканцев, которые держали в сексуальном рабстве трех девушек в возрасте 26, 23 и 31 года.

Все три пленницы были похищены примерно 10 лет назад – 20-летняя Мишель Найт в 2002 году, 16-летняя Аманда Берри – в 2003 году и 14-летняя Джина Дехесус – в 2004. Родственники пропавших девушек давно считали их погибшими, передают Вести.ру.

Спас девушек случайный прохожий. Одна из них – Аманда – смогла привлечь внимание прохожего и попросила о помощи. Мужчина взломал дверь и вызвал полицию.

Первые дни на воле девушки проведут в больнице, где их обследуют медики. Пока их состояние врачи находят удовлетворительным. Сообщается, что у одной из пострадавших есть ребенок от злоумышленника.

Как пишут местные СМИ, братьям Кастро (50, 52 и 54 лет) в ближайшее время предъявят обвинения в похищении и изнасиловании.

видео: Вести.ру.