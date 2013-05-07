Из "Матросской тишины" сбежал обвиняемый в убийстве заключенный

В Москве, 7 мая, из СИЗО "Матросская тишина" сбежал обвиняемый в убийстве заключенный, проделав отверстие в потолке камеры.

Об этом сообщил официальный представитель столичного управления ФСИН России Сергей Цыганков, пишет РИА Новости.

Ранее в пресс-службе ГУМВД России по Москве сообщили, что во вторник из учреждения столичного управления ФСИН России "Матросская тишина" совершил побег арестованный мужчина, обвиняемый в убийстве и незаконном обороте оружия. На поиски беглеца ориентирован весь личный состав московской полиции.

"По предварительным данным, обвиняемый в убийстве и незаконном обороте оружия уроженец Сочи 1980 года рождения Олег Топалов сбежал из следственного изолятора через отверстие в потолке камеры, которое проделал и выбрался на крышу режимного корпуса. С крыши он бежал через основное ограждение", — сказал Цыганков.

Он уточнил, что беглец был признан склонным побегу и психическим отклонениям. Кроме него в камере содержалось порядка восьми человек.

"По факту побега проводится служебная проверка. Кроме того проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на поимку беглеца", — сказал собеседник агентства.