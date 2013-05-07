Названа причина взрыва на заводе удобрений в Техасе

В американском штате Техас продолжается расследование обстоятельств и причин взрыва, прогремевшего 17 апреля на заводе минеральных удобрений в городе Уэст, в результате чего погибли 14 человек и около 200 получили ранения.

6 мая, местные СМИ распространили информацию о том, что трагедию мог спровоцировать пожар в хранилище аммиачной селитры, пишет ИТАР-ТАСС.

Как заявила пресс-секретарь пожарной службы штата Техас Рейчел Морено, аммиачная селитра хранилась в помещении вместе с другими опасными химикатами, необходимыми для производства удобрений. "Пожар в этом здании и стал, вероятнее всего, причиной трагедии. По крайней мере, пока все указывает на это", — сказала Морено.

Напомним, в результате взрыва на предприятии компании West Fertilizer взрывной волной были повреждены или практически полностью разрушены более 140 соседних строений, в том числе школа, дом престарелых и многоэтажное жилое здание. Большинство жертв катастрофы – пожарные и медики. По оценкам местных страховых компаний, ущерб от взрыва составляет более 100 миллионов долларов.

видео: Вести.ру

