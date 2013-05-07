В деле о бостонском теракте появился женский след

Одним из главных подозреваемых по делу о взрывах в Бостоне стала вдова Тамерлана Царнаева. 24-летняя дочь врача и медсестры из Род-Айленда Кэтрин Расселл, встретившись с Тамерланом Царнаевым, перешла в ислам и, судя по материалам следствия, полностью изменила стиль жизни. Осенью 2012 года ее арестовали за кражу в магазине.

В результате нескольких обысков в доме родителей Кэтрин были изъяты компьютер и личные вещи, которые могут помочь расследованию. Кэтрин жила в одной квартире с братьями в пригороде Бостона Кембридже и, как считает следствие, могла знать о подготовке к теракту. На фрагментах взрывных устройств полиция обнаружила женскую ДНК , пишет Коммерсантъ-Украина

По мнению полиции, американская супруга Тамерлана Царнаева помогала собирать взрывные устройства, а друзья его младшего брата скрыли важнейшие улики.

На допросе Джохар Царнаев заявил, что они с братом выяснили, как сделать бомбы, читая интернет-журнал Inspire. Это англоязычное онлайн-издание редактируют члены "Аль-Каиды". Бывший редактор журнала был убит в результате атаки американского беспилотника в Йемене весной 2011 года. Вместе с ним был уничтожен и известный исламский богослов Анвар аль-Авлаки. Царнаев сообщил следователям, что вместе с братом слушал проповеди имама.

Старший из братьев попал под влияние ваххабитов во время поездки в Дагестан весной 2012 года. По данным издания, он провел не менее двух недель в городе Избербаш, общаясь с приехавшим из Канады Вильямом Плотниковым. Бывший боксер, перебравшийся в Новый Свет из Сибири, принял ислам и в итоге примкнул к боевикам. Он был убит в результате спецоперации 15 июля прошлого года, а два дня спустя Тамерлан Царнаев неожиданно покинул Дагестан. Его новый паспорт, для получения которого он и приехал в республику, так и остался в Махачкале.

Согласно показаниям младшего брата, Джохара, Царнаевы собирали взрывные устройства в съемной квартире в Кембридже. С ними в это время жила и Кэтрин Расселл вместе с трехлетней дочерью. Как считают власти, она не могла не знать о подготовке теракта. В принадлежащем Расселл ноутбуке полицейские обнаружили видеосъемки боев в Чечне, Дагестане и Сирии, а также проповеди исламских богословов.

Адвокат Кэтрин Расселл Амато Делука отказался отвечать на вопросы, сообщив только, что его клиент "ничего не знает о взрывах, и не видела братьев больше трех месяцев".

Как известно, тело Тамерлана Царнаева 3 мая забрала похоронная служба, услуги которой оплатил дядя братьев Руслан Царни. Исламская община Бостона отказалась хоронить подозреваемого. И хотя мать и отец Царнаевых поначалу настаивали на перевозе тела в Махачкалу, в итоге семья согласилась с тем, что террориста предадут земле в США. Согласно полицейскому протоколу, смерть Царнаева-старшего наступила "в результате многочисленных пулевых и взрывных травм".

Как выяснилось позже, уже после теракта приятели террориста выбросили в мусорный контейнер рюкзак и компьютер, принадлежавшие младшему Царнаеву. Как сообщил представитель управления ФБР в Бостоне Джейсон Пак, вещи Джохара Царнаева были обнаружены на городской свалке и уже в ближайшее время трем приятелям арестованного будут предъявлены обвинения. Казахстанцам грозит до пяти лет лишения свободы и штраф $250 тыс.

Спецслужбы США сообщили, что продолжают расследование. Согласно официальной версии, у подозреваемых могут быть сообщники в Дагестане, поиском которых занимаются российские правоохранительные органы.