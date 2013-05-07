5 человек погибли во время извержения вулкана на Филиппинах

На Филиппинах в результате извержения вулкана Майон в провинции Албай (остров Лусон), по меньшей мере, 5 человек погибли и около 7 получили ранения.

Об этом со ссылкой на местные власти сообщает ВВС.

"По меньшей мере, пять человек погибли в результате извержения вулкана Майон на Филиппинах", - говорится в сообщении.

По словам местных властей, которые ссылаются на информацию, полученную от местного гида, также в результате извержения вулкана около 7 человек были ранены. Кроме того, группа людей, совершавших восхождение на вулкан, оказалась блокирована вблизи от кратера. Во время извержения на склоне вулкана находились около 20 человек.

В настоящее время к месту извержения отправлена группа спасателей для поиска туристов и проводников.

Вулкан Майон высотой в 2 тыс. 462 м является наиболее активным на Филиппинах. С 1616 года он извергалась не менее 50 раз.