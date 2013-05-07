Невеста Березовского рассказала о его последних месяцах: он не знал как жить дальше

Накануне похорон Бориса Березовского его невеста Катерина Сабирова, с которой олигарх познакомился в 2008 году, рассказала о том, как жил бывший миллиардер перед смертью.

"Катерина Сабирова, московская модель, одна из последних говорившая с Борисом Березовским перед тем, как он повесился, рассказала, что в последние месяцы ее друг находился в такой сильной депрессии, что мог полдня не вставать с постели, стал заядлым курильщиком и отказывался встречаться даже с ближайшими друзьями", - пишет InoPressa со ссылкой на газету La Stampa.

По ее словам, "он сильно изменился" в сентябре прошлого года - после того, как проиграл судебную тяжбу Роману Абрамовичу, владельцу "Челси". После этого унизительного поражения Березовский почти перестал есть и не выходил из дома, - сказала она.

"Он говорил, что отвратительно себя чувствует и не знает, что делать. Очень часто он говорил, что не знает, как жить дальше", - рассказывает Сабирова. Она, как и многие близкие друзья Березовского, сомневается, что он мог покончить с собой. "Нет сомнения в том, что он никогда раньше не находился в такой сильной депрессии, но я не могу поверить, что он сам себя убил. Он бы никогда не сделал ничего подобного, не оставив своим близким записку. Кроме того, я вспоминаю, что однажды он сказал мне: если явятся его враги из России, единственное, что может его напугать, - это мучительная смерть. Я бы хотел, чтобы это произошло быстро. А повешение - это очень болезненная смерть", - сказала она.

Девушка также подтвердила слухи о том, что Березовский чувствовал себя настолько поверженным, что написал Владимиру Путину письмо на двух страницах, в котором просил прощения и разрешения вернуться в Россию. "Он безнадежно стремился вернуться на родину, - отметила Сабирова. - Он думал, что письмо Путину было его последним шансом вернуться в Россию. В ноябре он сказал мне: "Ну вот. Теперь буду ждать ответа". Но ответ так и не пришел, - заключает автор материала.

Напомним, Бизнесмен Борис Березовский был найден мертвым в конце марта в своем доме в Великобритании. В момент, когда его обнаружил охранник, на шее Березовского было нечто, похожее на шнур. В ходе вскрытия выяснилось, что у Березовского перед смертью было сломано ребро. Патологоанатомы заявляли, что причина смерти бизнесмена - повешение.

28 марта началось расследование дела о смерти Березовского. Пока главная версия – самоубийство.