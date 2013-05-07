Число жертв обрушения фабрики в Бангладеш превысило 700 человек

В Бангладеш количество погибших при обрушении 8-этажного здания фабрики достигло 705 человек.

Об этом сообщили представители полиции страны, пишет ИТАР-ТАСС.

Трагедия произошла 24 апреля в городе Савар, расположенном в 70 км от столицы - Дакки.

В первые дни после обрушения из-под обломков строения, в котором размещались пять текстильных фабрик, магазины и отделение банка, удалось спасти 2437 человек. Точное число находившихся там в момент ЧП людей не установлено. По различным данным, их было более 3 тыс. Разбор завалов продолжается.

Согласно официальному отчету, здание находилось в аварийном состоянии. Владелец строения - Мохаммед Сохель Рана - был арестован 28 апреля при попытке пересечь границу с Индией. Суд Бангладеш постановил конфисковать его имущество. Кроме того, Центральный банк страны заморозил счета владельцев текстильных фабрик.