Очевидцы крушения Ми-8 рассказали, что вертолет взорвался в небе

Одной из основных версий авиакатастрофы вертолета Ми-8, потерпевшего крушение 6 мая в Иркутской области, является детонация большого количества взрывчатого вещества.

Как рассказал житель населенного пункта Мога, расположенного в двух километрах от места крушения, он видел яркую вспышку в воздухе. А по словам членов экипажа другого вертолета Ми-8, во время последнего сеанса связи они услышали хлопок, напоминающий взрыв, шум и связь после этого пропала, а вдалеке они заметили черный дым, передает ИТАР-ТАСС.

Хлопок был похож на звук от подрывных работ по ликвидации затора за тем лишь исключением, что он был всего один, в то время как при подрыве льда их должно быть несколько.

Обломки вертолета упали в заводь реки шириной 50 метров и длиной в 800 метров. С вертолета, который осуществлял поиск уже пропавшего Ми-8, были заметны образовавшиеся воронки. Уже на более низкой высоте поисковики четко разглядели фрагменты шасси и обшивки вертолета диаметром 20-30 сантиметров.

Как сообщалось, вертолет выполнял противопаводковые работы на реке Нижняя Тунгуска в районе подтопленного населенного пункта Преображенка. На его борту находилось около двух тонн аммонита, взрывчатого вещества, которое использовалось для подрыва ледяного затора.

На месте крушения были найдены тела членов экипажа. Всего на борту находилось 9 человек, однако не уточняется, обнаружены ли тела всех людей.