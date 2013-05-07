Видео с семимесячным малышом на водных лыжах потрясло Интернет

Новым хитом Интернета стал ролик, главным героем которого является семимесячный житель австралийского штата Квинсленд. Камера запечатлела первый опыт поездки на водных лыжах счастливого ребенка.

В описании к видео мать мальчика рассказала, что тренировка прошла у берегов озера Дайер. "Наш сын Райдер учится ездить на водных лыжах, — написала она. – Подчеркну: он не был пристегнут к лодке. Мы просто повозили его по мелководью", пишут Вести.ру.

Тамара Блейр отметила, что ей и ее мужу придется на время прекратить тренировки из-за похолодания. Тем не менее, она заверила, что Райдер вновь вернется в воду в начале следующего сезона. Не исключено, что окрепшего к тому времени мальчика будет тянуть катер, а не его родители.

В комментариях к ролику некоторые пользователи осудили австралийцев за беспечность. Тем не менее, большинству юзеров видео очень понравилось. К моменту публикации этой заметки количество просмотров приключений Райдера превысило отметку в 97 тысяч зрителей.

"Я сам дедушка, и мне кажется, что ребенок получает искреннее удовольствие. Многие родители действительно подвергают детей опасности, однако это не тот случай. По крайне мере, эти люди весело проводят время со своим сыном. Это прекрасно", — написал один из комментаторов.

Напмоним, в 2012 году в Сети появился забавный ролик, котрый собрал почти полмиллиарда просмотров. В ролике годовалый Чарли кусает старшего брата.