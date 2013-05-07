В России объявлен приговор убийце полковника Буданова

В Москве суд приговорил Юсупа Темерханова к 15 годам лишения свободы за убийство бывшего полковника Юрия Буданова.

Наказание Темерханов будет отбывать в колонии строгого режима, сообщает "Коммерсант".

Приговор был вынесен на основании вердикта присяжных, которые признали Темерханова виновным и не заслуживающим снисхождения. Ранее обвинение просило приговорить подсудимого к 16 годам лишения свободы.

Обвинительный вердикт по делу об убийстве Юрия Буданова присяжные вынесли 30 апреля. Виновным в убийстве по мотивам ненависти или вражды к определенной социальной группе Темерханова признали девять из двенадцати присяжных.

Темерханова также признали виновным в незаконном приобретении и хранении оружия.

Как выяснило следствие, уроженец Чечни Юсуп Темерханов, выстрелил в бывшего полковника восемь раз. По мнению следователей, таким образом Темерханов пытался отомстить за убийство своего отца в 2000 году в Чечне.

Выбор молодого человека пал на Буданова — фигуранта одного из самых громких судебных процессов о преступлениях российских военных в Чечне.

"Темерханов испытывал чувство ненависти и вражды ко всем военнослужащим, исполнившим свой долг и принявшим участие в контртеррористической операции, принял решение совершить убийство. Его выбор пал на Буданова, чье имя получило широкий общественный резонанс, и который являлся наиболее ярким представителем той социальной группы, к которой он испытывал ненависть", — заявил прокурор в ходе судебного заседания.

История Юрия Буданова неразрывно связана с именем 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой: командира 160-го гвардейского бронетанкового полка, находившегося с сентября 1999 года на территории Чечни, обвинили в похищении, изнасиловании и убийстве девушки. В 2003 году Буданова приговорили к 10 годам лишения свободы.

Состав присяжных, которые участвовали в рассмотрении дела об убийстве Буданова, неоднократно менялся. В феврале 2013 года после неявки нескольких присяжных заседателей была распущена первая коллегия по делу.

В марте из состава созданной заново коллегии вышли пятеро присяжных, которых заменили запасными.

Как сообщал "Главред", бывший полковник Юрий Буданов был застрелен в Москве в июне 2011 года. Темерханова задержали по обвинению в совершении убийства через несколько месяцев.

Фото: Коммерсант