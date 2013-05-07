Путин запретил министрам хранить деньги за границей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает членам правительства иметь иностранные счета и ценные бумаги.

Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, членам правительства будет запрещено пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Запрет распространяется также на супругов и несовершеннолетних детей министров.

Соответствующий закон ранее был одобрен Госдумой и Советом Федераций в пакете с документами, предусматривающими ограничения для лиц, которые по долгу службы принимают решения, затрагивающие "вопросы суверенитета и национальной безопасности РФ".

В целом, запрет коснется руководителей органов исполнительной власти, руководителей госкорпораций, членов совета директоров Центрального банка, судей, военнослужащих, следователей, прокуроров, сотрудников МВД, таможенных и налоговых органов, внебюджетных фондов, аудиторов Счетной палаты, глав городских округов и муниципальных районов.

Также запрет распространяется и на претендентов на выборные посты.

Законопроект о запрете на владение зарубежными активами, автором которого значится Владимир Путин, был внесен в Госдуму в феврале 2013 года. Целью принятия документа является "национализация элит".

Напомним, как сообщал "Главред", ранее Президент России Владимир Путин заверил, что не считает, что в российском государственном управлении есть элементы сталинизма, но это не значит, что в стране не должно быть порядка и дисциплины.

"Я не считаю, что здесь есть какие-то элементы сталинизма. Сталинизм связан с культом личности и с массовыми нарушениями закона, с репрессиями и с лагерями. Ничего подобного в России нет, и, надеюсь, уже никогда не будет", — сказал Путин, пояснив, что "общество просто у нас другое, и никогда этого не допустит".