Березовского похоронят 8 мая в Лондоне

Борис Березовский, который умер при загадочных обстоятельствах 23 марта, будет похоронен в Лондоне 8 мая.

Об этом 7 мая со ссылкой на источник, близкий к семье бизнесмена, передает "Интерфакс".

"Траурная церемония состоится в среду, 8 мая в Лондоне. Семья планировала похоронить Березовского 6 мая, но после утечки в СМИ церемония была перенесена", - сообщил он.

Точное место захоронения пока не известно.

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"Название кладбища неизвестно. Ранее сообщалось, что Березовского похоронят на Лондонском кладбище Gunnersbury. Там похоронен философ Александр Пятигорский, с которым Березовский дружил и много общался", - отмечает телеканал.

Напомним, о смерти Березовского стало известно 23 марта. Работник из обслуживающего персонала бизнесмена обнаружил его тело на полу ванной комнаты, запертой изнутри.

Скотланд-Ярд опубликовал официальные результаты вскрытия тела Березовского - специалисты не обнаружили признаков насильственной смерти, все указывает на то, что бизнесмен повесился.

Как сообщал "Главред", ранее источник, близкий к семье покойного, сообщил, что его родные планируют максимально засекретить информацию о дате и месте похорон, чтобы не допустить утечки в СМИ.