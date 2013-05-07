Лукашенко не хочет, чтоб ему ставили памятник: только после смерти

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил против возведения в стране разнообразных памятников, в том числе, ему самому.

Об этом политик заявил во время общения с белорусской молодежью на церемонии начала строительства жилого комплекса "Магистр" для научной и творческой интеллигенции, сообщает УНИАН.

Лукашенко уверен, что памятники должны "служить людям", а не посвящаться каким-либо деятелям.

"Памятники должны служить людям. Что касается деятелей, я категорически против. Я против памятника первому президенту страны. Предложений было столько... Я сказал: только после моей смерти, если кому-то нечего делать. Я категорический противник возведения этих памятников", - отметил президент Беларуси.

Он добавил, что "деятели различных сфер должны сами воздвигать памятники в памяти людей своими делами".

Напомним, ранее Лукашенко обещал не передавать власть в Беларуси своим родственикам, в частности, сыну Николаю.