Эксперты назвали теракт в Бостоне "джихадом для бедных": он будет продолжаться

После теракта в Бостоне эксперты провели параллели с расстрелом, который произошел в Тулузе. В результате появились выводы о проявлениях "джихада бедных", который стал альтернативой терактам, подобным 9/11.

Такой вывод сделал французский политолог Жиль Кепель на страницах газеты Le Monde, передает "Инопресса".

Исследователь обнаружил сходство между бойней в Тулузе, устроенной Мухаммедом Мера, и бостонским терактом и предположил, что в основе обеих акций - выложенная в интернет работа "Призыв к всемирному исламскому сопротивлению", авторства сирийского исламиста Абу Муссаб аль-Сури.

После терактов 11 сентября 2001 года западные спецслужбы наверстали отставание в борьбе с джихадом, "организованным сверху". В качестве альтернативы аль-Сури предложил стратегию "джихада снизу", лишенного организационных структур: быстрому терроризму массового уничтожения, который стал невозможным, он противопоставляет "спонтанные" акции, участники которых пришли к радикальным взглядам посредством обмена видеороликами и самостоятельно выбирающими цели вблизи своего местожительства.

При этом организаторы терактов практически недостижимы для разведки, вооружены взрывчаткой или первым попавшимся оружием, финансируют себя за счет мелких краж и не смогут убить тысячи "неверных", как 11 сентября. Но повторение таких эффектных акций, рост их числа и их прославление в интернете, а также их непредсказуемость, по мнению аль-Сури, надолго посеют страх в рядах деморализованного врага, который активизирует свою "исламофобскую" деятельность.

В результате будет создано сообщество из верующих иммигрантов, все чаще пополняющих ряды приверженцев обороняющегося джихада, который уничтожит западную цивилизацию на ее же территории, уверен исламист.

Разведслужбы до сих пор не принимали всерьез такой джихад, а "телевизионные эксперты по терроризму" в свое время называли Мера "одиноким волком", демонстрируя собственное незнание идеологии джихадизма и непонимание этого феномена.

При всей ничтожности средств, имеющихся в распоряжении у террористов вроде Царнаевых или Мера, их акции потрясают масштабом символического резонанса, доказывая огромную прибыльность террористических инвестиций.

Бостонские и тулузские теракты показали, что их авторы отвергли западные ценности во имя фундаментальных исламистских норм, и через насилие выражают свою принадлежность к сообществу джихадистов.

Причины выбора в пользу джихада следует искать в недрах кризиса глобализации и травматизма иммиграции, которыми воспользовалась в собственных целях радикальная исламистская идеология, полагает автор.

Напомним, как сообщал "Главред", теракт в Бостоне произошел 15 апреля, на финише всемирноизвестного марафона. В результате двух взрывов погибли три человека, еще 230 были ранены.

Тулузский стрелок не собирался ограничиваться югом Франции, совершая свои преступления. Он также утверждал, что "убийство одного солдата во Франции имеет такой же эффект, как убийство десяти французских солдат в Афганистане".

Мохаммед Мера был застрелен 22 марта во время штурма квартиры, в которой он был заблокирован полицейскими.