В Иране стартовала президентская кампания

В Иране 7 мая началась регистрация кандидатов в президенты республики.

Прием заявок продлится пять дней, передает Lenta.ru.

Кандидатуры должны будут получить одобрение со стороны Совета стражей конституции, состоящего из религиозных деятелей и назначенных парламентом юристов. Список претендентов будет обнародован в конце мая, а сами выборы пройдут 14 июня.

Отметим, что действующий президент Махмуд Ахмадинеджад не сможет принять участия в выборах, так как уже отбыл два срока на посту главы государства. Ожидается, что он выдвинет главу своей администрации Эсфандьяра Рахима Машеи.

Ранее Ахмадинеджад пригрозил отменить выборы, если посчитает их несправедливыми.

Среди уже зарегистрированных кандидатур больше консерваторов, чем реформаторов. Согласно иранским законам, претендовать на должность главы государства может только мужчина, придерживающийся шиитского направления ислама, занимающийся общественной деятельностью, имеющий иранское гражданство и разделяющий основные принципы исламской республики.

Сообщается также, что в первый день свои заявки подали политик реформистского крыла, член парламента Мостафа Кавакебян и бывший секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Хасан Роухани, представлявший Иран на переговорах с МАГАТЭ и являющийся близким соратником бывшего президента Али Акбара Хашеми Рафсанджани.

Наблюдатели отмечают, что ни видные реформаторы, ни сторонники Ахмадинеджада, находящегося в конфликте с духовным главой страны аятоллой Хаменеи, пока не выдвинули свои кандидатуры. Ожидается, что они будут тянуть до последнего дня подачи заявок, используя оставшееся время, чтобы оценить расклад сил.

На прошлых президентских выборах 2009 года зарегистрировались 475 кандидатов, однако Совет стражей утвердил только четверых из них. Победа Ахмадинеджада была оспорена его противниками, что привело к массовым демонстрациям протеста.