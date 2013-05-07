На границе Сирии с Израилем похитили четверых миротворцев ООН

На границе Сирии и Израиля были похищены четверо филиппинских миротворцев из международной миссии ООН.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Миротворцы были захвачены во время патрулирования района Голанских высот вблизи селения Джамла, ответственность за похищение взяла на себя повстанческая группировка "Бригада мучеников Ярмука".

Члены группировки опубликовали сообщение, в котором говорится, что миротворцы были захвачены для обеспечения их безопасности.

Повстанцы сообщили, что жизни солдат миротворческого корпуса были под угрозой из-за обстрелов приграничной территории регулярными войсками сирийской армии.

Представитель миротворческой миссии ООН Джозефина Герреро в ответ заявила, что организация делает все необходимое для освобождения заложников.

"Бригада мучеников Ярмука" и раньше похищала миротворцев на Голанских высотах. В начале марта 2013 года повстанцы захватили в плен 21 филиппинского солдата, которых они обвинили в помощи войскам президента Башара Асада.

Через три дня все миротворцы были освобождены и переправлены в Иорданию.

В настоящее время безопасность на границе между Сирией и Израилем контролируют 917 миротворцев ООН из Австрии, Индии, Филиппин, Марокко и Молдавии.