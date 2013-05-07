Обама готов применить ядерное оружие против КНДР

США готовы эффективно защищать союзников в случае нападения на них со стороны КНДР.

Об этом заявил глава Белого Дома Барак Обама, передает "Интерфакс".

"США способны в полной мере защитить свою территорию, а также – своих союзников", - подчеркнул американский президент на совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Пак Кын Хе.

По его словам, США готовы применить как обычное, так и ядерное оружие в случае нападения Северной Кореи.

В свою очередь, президент Южной Кореи заявила, что власти КНДР допускают ошибку, принося в жертву благосостояние народа ради разработки ядерного оружия.

"КНДР не сможет выжить, если продолжит разрабатывать ядерное оружие, принося ради этого в жертву благосостояние и счастье своего народа", - сказала южнокорейский лидер.

Также она подчеркнула, что ее страна готова оказать КНДР помощь, если Пхеньян пойдет на диалог с мировым сообществом и станет выполнять свои международные обязательства.

Напомним, министерство обороны Южной Кореи сообщало, что КНДР может провести испытательный пуск баллистической ракеты до конца июля.

В феврале 2013 года Пхеньян провел испытания ядерного оружия, а еще ранее — запуск ракеты со спутником. Эти действия северокорейских властей вызвали резко негативную реакцию США, Южной Кореи и ООН, наложившей на КНДР новые санкции.