В Нигерии исламисты напали на тюрьму: 55 убитых, 105 освобожденных

Исламисты группировки "Боко Харам" совершили нападение на тюрьму в нигерийском городе Бама с целью освободить находившихся там заключенных.

Об этом сообщает Lenta.ru.

В ходе перестрелки с боевиками были убиты 22 полицейских, 14 сотрудников тюрьмы и двое военнослужащих.

Сами исламисты потеряли убитыми 13 человек; также жертвами инцидента стали четверо гражданских лиц.

В результате атаки боевикам "Боко Харам" удалось освободить 105 заключенных тюрьмы. Помимо этого, они сожгли полицейский участок, военную казарму и несколько правительственных зданий в городе.

Сколько именно боевиков участвовало в нападении, не уточняется.

Группировка "Боко Харам", борющаяся за введение законов шариата на всей территории Нигерии, ведет свою деятельность с 2002 года.

Организация перешла к открытому вооруженному противостоянию с правительством в 2009 году, после попытки объявления о создании на севере страны исламистского государства. Жертвами атак и террористических актов "Боко Харам" ежегодно становятся несколько сотен человек.