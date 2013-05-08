Мэр Бостона запретил хоронить Царнаева на кладбищах города

Мэр Бостона Томас Менино запретил хоронить в городе предполагаемого организатора теракта на Бостонском марафоне Тамерлана Царнаева, убитого в ночь на 19 апреля в перестрелке с полицией.

Об этом сообщают "Вести.ru".

"Похоронить этого человека в Бостоне было бы непочтительно по отношению к жителям города", заявила пресс-секретарь мэра.

По ее словам, похороны Царнаева в Бостоне стали бы нарушением протокола, поскольку он никогда не жил в этом городе.

В последнее время Тамерлан Царнаев в соседнем городе Кембридже.

Напомним, как сообщал "Главред", с 3 мая тело 26-летнего Тамерлана Царнаева находится в похоронном бюро города Вустер. Владелец этого заведения Питер Стефан не может найти место для захоронения убитого.

Власти сразу трех штатов — Массачусетса, Коннектикута и Нью-Джерси — отказали в предоставлении участка на своих кладбищах.

Представители полиции Вустера сообщили, что местные власти надеются на то, что место погребения будет определено в ближайшие дни. В организации похорон принимает участие дядя Тамерлана Руслан Царни, живущий в штате Мэриленд. Он настаивает на том, что Царнаев должен быть погребен в США.

Напомним, 15 апреля на финише Бостонского марафона прогремели два взрыва, в результате погибли три человека, более 260 получили ранения. Подозреваемыми в организации и исполнении этих взрывов являются братья Тамерлан и Джохар Царнаевы.

Джохар Царнаев сейчас находится в тюрьме: его держат под круглосуточным наблюдением в одиночной камере тюремного медицинского центра недалеко от Бостона.

Ему были предъявлены обвинения в массовом убийстве, наказание за которые предусматривает смертную казнь или пожизненное заключение.

В свою очередь, родные уверены, что братьев "подставили" спецслужбы. Чтобы доказать это, семья потребовала провести повторное вскрытие Царнаева-старшего.