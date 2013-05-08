Москва оказалась на втором месте в мире по количеству миллиардеров

Москва оказалась на втором месте в мире по количеству проживающих в городе миллиардеров.

Исследователи насчитали 64 миллиардера, проживающих в столице России, передает "Коммерсант".

Первое место рейтинга досталось Нью-Йорку – здесь живут 70 миллиардеров.

В первую пятерку также вошли Лондон (54 миллиардера), Гонконг (40 человек) и Пекин (29).

При этом в рейтинг 20 городов по числу мультимиллионеров Москва не вошла вообще.

В этом списке первое место занял Лондон, в котором проживает 4224 мультимиллионера (состояние которых превышает 30 миллионов долларов). На втором месте Токио (3525), на третьем — Сингапур (3154). На четвертом месте оказался Нью-Йорк, в котором проживает 2929 богачей, а на пятом — Рим (945 мультимиллионеров).

В декабре 2012 года были опубликованы данные, согласно которым в России насчитывается 160 тысяч мультимиллионеров.

Для сравнения, в Китае проживает 1,3 миллиона богачей, в Индии — 250 тысяч, а в Бразилии — 194 тысячи.