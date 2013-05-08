Число погибших под обломками здания в Бангладеш превысило 750 человек

8 мая 2013, 08:57

В результате обрушения здания в Бангладеш погибли 752 человека, однако число погибших может увеличиться.

При обрушении здания погибло более 750 человек

Число погибших в результате обрушения здания в Бангладеш превысило 750 человек.

Об этом сегодня, 8 мая, заявил представитель армии Мира Рабби, передает РИА Новости.

В настоящее время число жертв обрушения составляет 752 человека, однако спасатели ожидают, что это число возрастет в ближайшие дни, так как поисковые операции продолжаются.

Ранее сообщалось о 705 погибших, разобраны 70% завалов.

Как известно, восьмиэтажное здание Rana Plaza обрушилось 24 апреля. Трещины в комплексе, расположенном в городе Саваре, появились еще накануне инцидента, что вызвало панику среди работников фабрик одежды и торговых точек, однако руководство фабрики убедило сотрудников вернуться на рабочие места.

По предварительным данным, причиной трагедии стали сильные вибрации от четырех мощных генераторов, установленных в комплексе в нарушение всех правил. Когда они снова заработали после отключения электричества, их вибрации совпали с вибрацией тысяч швейных машин, что и привело к обрушению здания.

По данным следователей, комплекс был построен для "коммерческого использования", а не для фабрики. При его строительстве были использованы арматурные стержни низкого качества, а также кирпичи и другие материалы, которые не могли выдержать такую нагрузку. К тому же три этажа в здании были надстроены незаконно.

Для разбора завалов спасатели используют подъемные краны и бульдозеры. Всего были спасены 2,4 тысячи человек из более 3 тысяч, находившихся в здании на момент обрушения.

Правоохранительные органы Бангладеш арестовали на границе с Индией владельца обрушившегося здания Мохаммеда Сохеля Рану. По разным данным, в рамках расследования власти задержали от восьми до 12 человек, в том числе инженера, вызванного ранее для оценки степени опасности появившихся на здании трещин.

Оппозиция Бангладеш обвиняет власти в том, что они скрывают истинное число жертв, однако правительство опровергает эти обвинения.

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