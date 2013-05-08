Березовский перед смертью был разорен - СМИ

8 мая 2013, 11:16

Как выяснили английские журналисты, причиной депрессии и, возможно, самоубийства олигарха, стало разорение.

Борис Березовский

Финансовый крах в 2013 году мог стать одной из главных причин депрессии и, возможно, самоубийства Бориса Березовского.

Об этом сообщает Forbes.

Издание напоминает, что в 1997 году Березовский с капиталом в 3 млрд долларов оказался богатейшим русским бизнесменом в рейтинге миллиардеров.

Оказалось, что продав почти весь свой бизнес в России, олигарх потерял состояние: в 1999 году бизнесмен был на пике могущества – человек, которого он называл своим другом (Владимир Путин), был фаворитом на выборах президента,  Сибнефть, ЛогоВАЗ и Русал гарантировали стабильный доход.

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Как узнали журналисты, за рост благосостояния Березовского отвечали его друзья – Роман Абрамович и Бадри Патаркацишвили.

Однако после прихода к власти Путин начал наступление на Березовского: тогда были открыты уголовные дела в "Аэрофлоте" и началась война за ОРТ. Березовский переехал сначала во Францию, а позже – в Лондон.

"Я его убеждал, что Лондон лучше для бизнеса и для контактов. У Лондона был плюс в том, что Британия не выдавала России политических эмигрантов", - заявил Владимир Воронов, близкий друг олигарха.

Следить за расходами Березовскому не было необходимости, так как с самого начала ответственным за бизнес был его партнер Бадри Патаркацишвили.

В одном из последних интервью Березовский сообщил, что он с самого начала отдал весь капитал партнеру и потом просто брал деньги на жизнь и проекты.

Кроме ежедневных трат у бизнесмена были и серьезные – для подтверждения статуса влиятельного и обеспеченного человека. Так, 25 млн долларов Березовский израсходовал на приобретение самолета, 10 млн – на покупку квартиры в престижном районе Белгравия, серьезные финансы тратились на сооружение 110-метровой океанской яхты.

Экс-партнер Березовского Евгений Йоффе в интервью высказался о его окружении того времени достаточно жестко: "Это были либо воры и жулики, либо некомпетентные люди, либо и то и другое сразу".

По словам близкого партнера Березовского, бизнес-стратегии утомляли предпринимателя.

"Я один раз пытался заставить его посидеть на совещании по бизнесу, так он на нем уснул", - рассказывает неназванный источник.

"Бизнес перестал быть мне интересен, начиная с 1994 года", - подтверждал в интервью сам Березовский.

Некоторых бизнесменов это даже изумляло: "Я поразился, насколько этот человек интеллектуально развит и внутренне богат и насколько при этом он был примитивен в бизнесе", - рассказал Евгений Йоффе.

Напомним, как сообщал "Главред", Борис Березовский был найден мертвым 23 марта в своем загородном доме в Аскоте.

Результаты вскрытия показали, что причиной смерти было удушение, однако следов насилия на теле погибшего не найдено. Окончательную причину смерти бизнесмена британские полицейские смогут раскрыть только после завершения всех следственных действий.

Позднее стало известно, что бизнесмен в конце минувшего года начал процесс ликвидации нескольких контролируемых им оффшорных фондов, и вскоре ожидал поступления 200 миллионов фунтов.

По данным The Sunday Times, российский перевозчик "Аэрофлот" некоторое время назад выяснил, что инвесткомпания Salford Capital Partners в интересах Березовского с октября 2012 года распродает его активы. 

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