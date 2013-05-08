В Италии огромный корабль врезался в берег, погибли 4 человека : опубликовано видео

В итальянском порту Генуя огромный контейнеровоз, достигающий 240 метров в длину и 30 – в ширину, протаранил береговую диспетчерскую вышку.

В результате аварии четыре человека погибли, еще четверо – травмированы, судьба шестерых остается неизвестной, передает РИА Новости.

Отметим, что столкновение контейнеровоза Jolly Nero произошло около 23.30 по местному времени. В здании, которое пострадало при столкновении с судном, располагаются разные портовые структуры, в том числе, отделение береговой охраны.

В результате инцидента диспетчерская башня, в которой в момент трагедии находились более десяти человек, частично погрузилась в воду и накренилась на 45 градусов.

Уже опознаны трое погибших, однако пропавшими без вести считаются еще шесть человек, их поиски продолжаются.

Мэр Генуи Марко Дория в связи со случившимся объявил в городе траур, а прокуратура завела уголовное дело о непреднамеренном убийстве.

По предварительным данным, одной из причин трагедии называют техническую неисправность контейнеровоза, в результате которой у судна, направлявшегося в Неаполь, отказали два двигателя, и оно стало неуправляемым.

Видео: Euronews