Число погибших в порту Генуи возросло до семи человек

Число погибших в результате столкновения огромного корабля с диспетчерской вышкой в Генуе увеличилось до семи человек.

Об этом со ссылкой на итальянские СМИ передает РИА Новости.

В то же время спасателям удалось извлечь из-под завалов одного выжившего. По данным журналистов, 50-летний мужчина работал связистом в диспетчерской.

Пострадавший был сразу доставлен в местную больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, как сообщал "Главред", контейнеровоз Jolly Nero длиной 240 метров и шириной 30 метров врезался в портовую вышку около 23:30 по местному времени (00:30 по Киеву).

В здании, которое пострадало при столкновении, располагались разные портовые структуры, в том числе отделение береговой охраны.

В результате инцидента диспетчерская башня, в которой находились более десяти человек, частично погрузилась в воду и накренилась на 45 градусов.