Приглашенные на похороны Березовского не знают, на какое кладбище их везут

Приглашенные на похороны российского бизнесмена Бориса Березовского не знают, на какое кладбище их везут. Большинству гостей так и не сообщили, куда именно они едут.

Источники предполагают, что похороны состоятся на крупнейшем в Великобритании кладбище Бруквуд, пишет Росбалт.

Ранее зять Березовского Егор Шуппе сообщил, что похороны состоятся в среду днем в Суррее. На каком именно кладбище, он не уточнил, но российские СМИ предполагали, что это пройдет на Бруквуде. Между тем накануне администрация кладбища Бруквуд опровергла информацию о готовящихся похоронах, заявив, что никаких церемоний в среду не запланировано.

Первоначально планировалось, что Березовский будет похоронен 6 мая на лондонском кладбище Ганнерсбери. Церемонию решили перенести, после того как в СМИ попала информация о времени и месте мероприятия.

Напомним, тело Березовского было обнаружено в конце марта 2013 года в его доме в Великобритании. Первые результаты вскрытия тела показали, что причиной смерти могло стать повешение.