Путин уволил "серого кардинала" Кремля

Президент России Владимир Путин уволил вице-премьера и руководителя аппарата правительства Владислава Суркова.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Отметим, что Сурков долгое время считался "серым кардиналом" российской политики.

В сообщении указано, что вице-премьер был уволен по собственному желанию.

"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности заместителя председателя правительства Российской Федерации – руководителя аппарата правительства Российской Федерации по собственному желанию", - говорится в указе Путина.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента объяснил, что заявление об уходе Сурков написал после совещания у Путина по реализации его указов еще в апреле 2013 года.

Кроме того, свой уход из правительства подтвердил и Сурков.

"Отвечу всем и сразу: да, это правда", - написал он на своей странице в Facebook.

Как известно, с мая 1999 года в Администрации Президента РФ Сурков курировал вопросы внутренней политики.

Также он известен как автор многих кремлевских проектов, среди которых – концепция суверенной демократии в России. Деятельность Суркова на посту замглавы Администрации Президента РФ неоднократно подвергалась критике со стороны российских правозащитников и оппозиционных политических деятелей, которые требовали его отставки.

По их мнению, Сурков является координатором незаконной деятельности по подтасовке результатов выборов, уничтожению политической конкуренции, организации кампаний против общественных организаций, а также по созданию "отрядов молодых штурмовиков" вроде движения "Наши".

Российский политик и миллиардер Михаил Прохоров, будучи смещенным в сентябре 2011 года с поста лидера партии "Правое дело", назвал Суркова "главным кукловодом политического процесса".

Вместе с тем, Сурков высказал одобрение в адрес участников протестных митингов в Москве 10 и 24 декабря 2011 против фальсификации результатов выборов в Госдуму РФ, и назвал людей, вышедших на улицы, "лучшей частью нашего общества", от мнения которых нельзя высокомерно отмахиваться.

Напомним, как сообщал "Главред", 15 декабря 2012 года тогда еще премьер-министр РФ Владимир Путин назвал протестующих "бандерлогами", действующими во благо иностранных государств.

"Есть, конечно, люди, которые имеют паспорт гражданина РФ, но действуют в интересах иностранного государства и на иностранные деньги. С ними тоже будем стараться наладить контакт, хотя часто это бесполезно или невозможно", - сказал Путин, добавив: "что можно сказать в этом случае? Можно сказать в конце: идите ко мне, бандерлоги! С детства люблю Киплинга".