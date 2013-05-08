В Британии начались похороны Березовского, тело доставили на кладбище

Катафалк с телом российского бизнесмена Бориса Березовского прибыл на кладбище Бруквуд в британском графстве Суррей.

На кладбище уже приехала дочь Березовского Елизавета, среди присутствующих на траурной церемонии близкие друзья покойного Ахмед Закаев и Владимир Воронов, передает РИА Новости.

Отпевание Бориса Березовского в храме на кладбище Бруквуд уже началось, на ней присутствуют только члены семьи.



"Как мы поняли, на отпевании присутствуют только родственники, а друзья пока ждут", — сообщил источник, близкий к кругу бизнесмена.



Интрига с местом похорон бизнесмена сохранялась в течение всех последних дней. Близкие Березовского объясняли это нежеланием предавать церемонию огласке.

Также на кладбище Бруквуд, собрались люди, желающие проводить в последний путь умершего. На место церемонии уже прибыла близкая подруга усопшего Катерина Сабирова и его охранник , который нашел тело олигарха, Ави Навама.

В районе кладбища усилены меры безопасности, оно закрыто для посторонних, пишет ИТАР-ТАСС.

К тому же въезду прибыли и дорогие автомобили, в том числе черный "Бентли" с номером "HI 8 TAX", что по-английски звучит как словосочетание "высокие налоги".

Как уточнил один из британских стражей порядка, наряды полиции были направлены сегодня в Бруквуд, так как "на кладбище ожидается большое скопление людей". "Само кладбище закрыто. Монахи православного монастыря, расположенного на территории Бруквуда, попросили сегодня посторонних не заходить на православный участок кладбища", - добавил сотрудник правоохранительных органов.

Как известно, 23 марта, тело Бориса Березовского с удавкой на шее обнаружил его телохранитель. Бизнесмен ушел из жизни в доме близ Аскота, что в графстве Беркшир.

фото:виедо: Вести.ру.