Королева Елизавета II передает полномочия принцу Чарльзу

Королева Великобритании Елизавета II объявила, что начинает процесс передачи своих полномочий принцу Чарльзу.

Она сокращает количество международных поездок и начинает передавать свои полномочия принцу Чарльзу, пишет The Financial Times, пишет Gazeta.ru .

По мнению издания, об этом свидетельствует решение монарха пропустить грядущий саммит лидеров Британского содружества наций, который пройдет в Шри-Ланке в ноябре. Заменит Елизавету II ее сын Чарльз.

"Это прагматичный подход. Это, наконец, какой-то сдвиг с мертвой точки", — заявил известный биограф и автор книг о британской королевской семье Кристофер Уилсон.

The Independent называет решение Елизаветы II оправданным шагом. Однако, считает газета, гораздо интереснее не сам поступок королевы, а выбор момента. "Случайно ли новый режим начнется с того, что принц Чарльз займет место королевы на саммите в Шри-Ланке?" — пишет издание.

"Преданность королевы содружеству была безгранична во время всего ее правления, так что случившееся — это серьезное нарушение традиции", — считает, в свою очередь, The Daily Express.

Елизавета II продолжает вести активный образ жизни, число официальных мероприятий с ее участием по-прежнему велико. Тем не менее, возраст дает о себе знать: с прошлого года королева прекратила ездить с официальными визитами за границу, уступив эту почетную обязанность членам королевской семьи.