Бориса Березовского похоронили в Британии на кладбище Бруквуд

Российского бизнесмена Бориса Березовского похоронили, его родственники и гости церемонии начали покидать кладбище Бруквуд.

"Гости разъезжаются, с журналистами никто не говорит", — сообщил один из очевидцев, пишет РИА Новости.

Церемонии похорон, по словам источников, предшествовала панихида.

По словам очевидцев, отпевание прошло скромно и тихо. После него гроб с телом Березовского вынесли из церкви на кладбище и предали земле.

Похороны Березовского прошли в закрытом режиме, журналистов на церемонию не допустили.

Как сообщалось, на похороны Березовского среди прочих приехала его дочь Елизавета, подруга Екатерина Сабирова, охранник, обнаруживший тело предпринимателя, и представитель чеченских сепаратистов Ахмед Закаев.



Напомним, Березовский скончался в своем доме под Лондоном 23 марта 2013 года. Тело бизнесмена, постоянно проживавшего в Англии более десяти лет, обнаружили в ванной. В ходе расследования обстоятельств смерти Березовского полиция установила, что она не была насильственной и произошла, вероятно, в результате самоубийства.

По словам его подруги Екатерины Сабировой, Березовский в последние месяцы перед смертью находился в депрессии.