В Берлине вандалы осквернили памятник советским воинам

В ночь на 8 мая, вандалы расписали оскорбительными надписями памятник советским воинам в берлинском районе Панков.

Об этом сообщил представитель полиции, пишет РИА Новости.

По его словам, об осквернении обелиска, воздвигнутого в память о погибших в этих краях советских солдатах, в полицию рано утром сообщил местный житель.

Отвечая на вопрос, какие надписи были нанесены на памятник, собеседник агентства уточнил: "Пытка, насилие, изгнание, убийство, "Оккупанты, вон!", 8 мая 45-го мы не празднуем".

По его словам, надписи свидетельствуют о том, что, скорее всего, это дело рук ультраправых. Представитель полиции подчеркнул, что к настоящему времени надписи уже стерты.

Обелиск в память о советских военных, погибших во время штурма Берлина в апреле 1945 года, был воздвигнут в парке на Вильтбергштрассе в 1947-1948 годах по приказу советской военной администрации.

8 мая представители дипмиссий России и стран СНГ, а также стран антигитлеровской коалиции почтили память советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне. К мемориалам в честь советских воинов-освободителей в берлинском Трептов-парке и в парке Тиргартен были возложены венки. В торжественной церемонии приняли участие и представители немецких властей.

Напомним, в Крыму накануне 9 Мая варвары изуродовали памятник советским воинам. Они унесли с памятника всего 2-3 килограммов меди.

