Опубликованы фото и видео похорон Бориса Березовского

8 мая 2013, 20:34

С бывшим бизнесменом прощались только самые близкие.

  • Опубликованы фото и видео похорон Бориса Березовского фото: Вести.ру.
  • Опубликованы фото и видео похорон Бориса Березовского фото: Вести.ру.
  • Опубликованы фото и видео похорон Бориса Березовского фото: Вести.ру.
  • Опубликованы фото и видео похорон Бориса Березовского фото: Вести.ру.
  • Опубликованы фото и видео похорон Бориса Березовского фото: Вести.ру.

В Британии в графстве Суррей завершились похороны Бориса Березовского. До последнего место захоронения держали в секрете, журналистов на церемонию не пустили. С бывшим бизнесменом прощались только самые близкие, включая душеприказчиков по завещанию, которое Березовский написал всего за 9 дней до смерти.

В последний путь Бориса Березовского провожали со всеми необходимыми атрибутами. Rolls-Royce с телом олигарха прибыл к воротам кладбища Бруквуд, уже когда там собралась большая часть приглашенных. Вслед за катафалком ехали ближайшие родственники — дети и бывшие жены, Галина Бешарова и Елена Горбунова, а также мать Березовского, передают Вести.ру.

На похоронах присутствовал Ахмед Закаев, которого в России обвиняют в совершении тяжких преступлений. Также приехали адвокаты олигарха, среди них — самый известный Лоурнес Рабиновитц, тем не менее, проигравший дело в суде против Романа Абрамовича, и именно это поражение, как считают многие, стало предтечей такого финала жизни Березовского.

Проститься с бывшим шефом пришел и его телохранитель Ави Навама, в прошлом — агент израильской разведки "Моссад". Ави Навама был тем человеком, который обнаружил тело Березовского.

Само место выбрано, по всей видимости, потому что это, во-первых, частное кладбище, а, значит, можно договориться том, чтобы посторонних поблизости не было, а, во-вторых, оно находится вблизи загородных домов, которые олигарх покупал здесь своим женам и детям.

Бруквуд — самое большое кладбище Великобритании. Его даже называют лондонским некрополем. Всех, кто пожелал приехать и проститься с Березовским, проверяли по спискам сотрудники службы безопасности кладбища. Здесь же дежурили представители полиции графства Суррей, которые отказывались от каких бы то ни было комментариев.

Несмотря на все приложенные усилия, родственникам Березовского так и не удалось втайне и тихо проститься с олигархом. Но проводами в последний путь история Березовского не закончена. Еще предстоит узнать официально признанную причину его смерти, а расследование пока затягивается.

Коронер графства Беркшир ждет результатов экспертиз. Пока основная версия — это самоубийство. Тем не менее, сегодня состоялась поминальная служба в православном храме, который находится на территории кладбища.

фото: Вести.ру.; видео: Первый канал 

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Британия похороны кладбище Березовский родственники
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