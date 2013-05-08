В Италии апелляционный суд приговорил Берлускони к четырем годам тюрьмы

В Италии Апелляционный суд Милана сегодня, 8 мая, подтвердил вынесенный ранее приговор к четырем годам тюрьмы экс-премьеру Италии Сильвио Берлускони по так называемому делу Mediaset.

Таким образом, суд отклонил ходатайство адвокатов политика, которые пытались оспорить предыдущее решение суда в Милане, пишет Интерфакс.

В октябре 2012 года миланский суд приговорил Берлускони к четырем годам тюрьмы за причастность к финансовым махинациям в принадлежащей ему компании Mediaset. Однако позднее срок тюремного заключения, с учетом принятого в 2006 году закона об амнистии, был уменьшен до одного года.

Напомним, ранее Берлускони заявлял, что считает политически мотивированным приговор миланского суда по делу о финансовых махинациях в его корпорации Mediaset.

Как сообщалось, в марте апелляционный суд Палермо приговорил одного из близких соратников и друзей бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони - экс-сенатора Марчелло Делл Утри к семи годам лишения свободы по обвинению в причастности к мафиозной деятельности.